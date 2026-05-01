ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Önünde "Sumud Filosu" Protestosu: "Bu Saldırı İnsanlık Onuruna Yapıldı"

(ANKARA)- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalesi, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylem sırasında "Nehirden denize özgür Filistin", "Ankara'dan Sumud'a direnişe bin selam" ve "Terörist İsrail, terörist ABD" sloganları atıldı.

Platform adına ilk konuşmayı yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Ahmet Özkan Ünal, İsrail'in müdahalesini "korsan saldırı" olarak nitelendirerek, "Global Sumud Filosu uluslararası sularda İsrail'in korsan bir saldırısına uğradı. Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldı" dedi.

"Siyonist çete on binlerce insanı katletti"

Ünal, Gazze'de sivillere yönelik saldırılara da dikkat çekerek, "Siyonist çete devlet değil; kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin saldırılarla on binlerce insanı katletti" ifadelerini kullandı. Filoya yönelik müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Ünal, "Açık denizde hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün kanıtıdır" dedi.

"İsrail bu illegal eylemine derhal son vermelidir"

Ünal, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Global Sumud Filosu'na el koyan ve aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail bu illegal eylemine derhal son vermelidir" diye konuştu.

"Sumud filosuna yapılan açık bir terör saldırısı ve haydutluktur"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise filoya yönelik müdahaleyi "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Tamamen insani yardım amacıyla yola çıkan, içindeki aktivistlerin tamamı sivil olan global Sumud filosuna yapılan açık bir terör saldırısı ve haydutluktur" ifadelerini kullandı.

"Yetkililer bu siyonistlerden hesap sormalıdır"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç de konuşmasında hükümetlere çağrıda bulunarak, "Başta Türkiye olmak üzere vatandaşları bu gemide bulunan devletler artık sadece açıklama yapmakla yetinmemeli, somut kararlar almalıdır" dedi. Dinç, "Sadece kınamalarla yetinmek artık yeterli değildir. Yetkililer bu siyonistlerden hesap sormalıdır" ifadelerini kullandı.

Eylem, atılan sloganların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA