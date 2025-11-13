Haberler

ABD Merkezli Dezenformasyon Hesabına Erişim Engeli

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda 'Ultimatom' rumuzlu hesap üzerinden yayılan dezenformasyon dolayısıyla erişim engeli kararı alındığını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X sosyal medya platformunda "Ultimatom" rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine, sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan "Ultimatom" (@ultimatoms) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden ilgili hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, hakimliğin kararı doğrultusunda anılan hesabın 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
