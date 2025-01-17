ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla, Suriye'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, dün Suriye'yi ziyaret ederek bölgedeki ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile bir araya geldi.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bugün yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın dün Suriye'yi ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "ABD askeri komutanları ve personeli ile bir araya gelen General Kurilla, ayrıca DEAŞ karşıtı ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile de görüştü. Ziyaret, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma kampanyasının mevcut durumu, terör örgütünün bölgede yeniden güçlenmesini önleme çabaları ve Suriye'deki değişen durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Kurilla'ya ziyareti sırasında, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ve Birleşik Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü-Levant (CSOJTF-L) Komutanı Tuğgeneral Michael Brooks da eşlik etti.

IŞİD'lilerin tutulduğu El-Hol kampına ziyaret

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kurilla'nın IŞİD militanlarının da tutukluğu bulunduğu El-Hol kampını ziyaret ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"General Kurilla, ayrıca kuzeydoğu Suriye'deki El-Hol yerinden edilmiş kişiler kampını da ziyaret etti. El-Hol ve El-Roj kamplarında, çoğu IŞİD bağlantılı olan 40 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulunuyor... General Kurilla, CENTCOM'un, El-Hol ve El-Roj kamplarındaki kişilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmelerini desteklemeye odaklandığını vurguladı. Ayrıca CENTCOM'un, IŞİD savaşçılarının nihai yargılama için geldikleri ülkelere transfer edilmesi amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi."

Kurilla'nın Suriye ziyareti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki bir ABD uçak gemisi, Mısır, Lübnan, İsrail, Irak ve Ürdün'ü kapsayan sekiz günlük bir turunun son durağı oldu.