CENTCOM Komutanı Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldi. Görüşmede İran'a yönelik olası saldırılar ve kalıcı ateşkes konuları ele alındı. Ayrıca, Holokost Anma Günü vesilesiyle, bir toplama kampından kurtulan Bella Haim ile de bir buluşma gerçekleşti.

İsrail'i ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Cooper ile Zamir'in görüşmede kalıcı ateşkese varılamaması durumunda İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin planları ele alacağı belirtildi.

Öte yandan Cooper ve Zamir'in "Holokost Anma Günü" nedeniyle Polonya'daki bir toplama kampından kurtulan İsrail vatandaşı Bella Haim ile de bir araya geldiği aktarıldı.

Bella Haim'in torunu Yotam Haim, Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulurken İsrail askerleri tarafından "yanlışlıkla" öldürülmüştü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabilecekleri tehdidinde bulunuyor.

İslamabad'da anlaşmaya varılamadı

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
