Centcom'dan İran'daki Sivillere Yönelik Güvenlik Uyarısı

ABD Merkez Komutanlığı, İran yönetimini sivil bölgelerden askeri operasyon yürütmekle suçlayarak, İran'daki sivillere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran yönetimini yoğun nüfuslu sivil bölgelerden askeri operasyon yürütmekle suçlayarak, İran'daki sivillere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki sivillere yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Açıklamada, "İran yönetimi askeri operasyonlar için yoğun nüfuslu sivil bölgeleri kullanmakla" suçlandı. CENTCOM'un açıklamasında, İran güçlerinin tek yönlü saldırı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeleri Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerin bulunduğu yoğun yerleşim alanlarından fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, "sivil bölgelerin askeri amaçlarla kullanılmasının bu alanların uluslararası hukuk kapsamında koruma statüsünü kaybedebileceği ve meşru askeri hedef haline gelebileceği" ifade edildi. CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "İran'ın terörist rejimi sivil hayatları açıkça hiçe sayıyor" dedi.

ABD ordusu, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana yüzlerce balistik füze ve binlerce insansız hava aracı fırlattığını, ancak saldırıların hızının son dönemde azaldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
