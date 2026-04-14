Haberler

ABD'den, Irak Hizbullahı liderinin yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon dolarlık ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Irak'taki Ketaib Hizbullah lideri Ahmed el-Himeydavi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Kamuoyundan Himeydavi hakkında bilgi paylaşmaları istendi.

ABD, vatandaşlarının kaçırılması ve çeşitli tesislere yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'taki Ketaib Hizbullah lideri Ahmed el-Himeydavi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Himeydavi'nin yakalanmasına veya yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Şiddeti durdurmamıza yardımcı olun. Himeydavi'yi durdurmamıza yardımcı olun" ifadelerine yer verilirken, kamuoyundan ellerindeki bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.

Açıklamada, Himeydavi'nin fotoğrafına da yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

