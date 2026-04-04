İran'ın güneyindeki Bender Lenge kentinde bir iskeleye ABD-İsrail saldırısı sonucunda iki gemi alev aldı
İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge kentinde bir iskeleye gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırısında 2 ticari gemi yangın çıktı, 1 kişi yaralandı.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde bir iskeleye saldırdı.
Saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtilirken bölge sakinlerine ait 2 ticari gemide yangın çıktı.
Kurtarma ve deniz ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun