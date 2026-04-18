CENTCOM: ABD kuvvetleri, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası uyguluyor

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini açıkladı. Abluka nedeniyle 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan gemilere abluka uygulamayı sürdürdüğünü duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Umman Denizi'nde devriye gezen "USS Canberra" gemisinin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü. Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyılarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, bugün ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline döndüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
