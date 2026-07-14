Haberler

İran'ın Huzistan Valiliği: Abadan ve Mahşehr'de 2 nokta ABD tarafından vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basını, ABD'nin Bender Abbas ve Buşehr'in ardından Huzistan eyaletindeki Abadan ve Mahşehr kentlerine de saldırı düzenlediğini duyurdu. Patlama seslerinin duyulduğu saldırılarda can kaybı olmadığı belirtildi.

İran basını, ABD'nin Bender Abbas ve Buşehr'in ardından İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki Abadan ve Mahşehr kentlerine de saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin 13.25'te Abadan'da, 13.30'da da Mahşehr'de bulunan birer noktayı hedef aldığı aktarıldı.

İki patlama sesinin duyulduğu saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas ve Buşehr'de de saldırı sonrası patlama sesleri duyulduğu teyit edilmiş, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

Yarın yola çıkacaklar dikkat! Her zamanki gibi olmayacak
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim