CENTCOM: ABD kuvvetleri, İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın güneyindeki füze fırlatma alanları ve gemilere 'meşru müdafaa' kapsamında saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ABD askerlerini korumayı amaçladığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hawkins, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
