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ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun

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ABD, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırdı. Saldırıları "gerekli" ve "orantılı" şekilde niteleyen ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD askeri güçlerinin Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"SALDIRILAR GEREKLİ VE ORANTILI"

Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın talimatıyla ABD'nin, Irak'ta İran destekli milis grupların kullandığı 3 tesisi vurduğunu duyurdu. Saldırıları "gerekli" ve "orantılı" şekilde niteleyen Austin, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini paylaştı.

İRAN DESTEKLİ SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Austin, ABD'nin çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirterek, bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmadıklarını öne sürdü ve İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Irak'taki yerel basında çıkan haberlerde de, ABD'ye ait uçakların, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladığı belirtilmiş, saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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