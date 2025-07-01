ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan İran'la Bağlantılı Hacker Tehdidine Tepki

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İran'la bağlantılı bir hacker grubunun Başkan Trump'ın yakın çevresindeki yetkililerin çalınan e-postalarını sızdırmakla tehdit etmesine yanıt verdi. Bakanlık, bu durumu 'siber saldırı' olarak nitelendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), İran'la bağlantılı "hacker" grubunun, "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinden yetkililerin çalınan e-postalarını sızdırmakla tehdit etmesine" tepki gösterdi.

DHS bünyesindeki Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) X sosyal medya hesabından, Reuters'ın İran'la bağlantılı hackerlarla ilgili iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "yabancı bir düşmanın, çalındığı varsayılan ve doğrulanmayan materyali yasa dışı şekilde kötüye kullanmakla tehdit ettiği" belirtildi.

Bunun, Trump'a ve çalışanlarına yönelik "karalama kampanyası" olduğu savunulan açıklamada, "Bu sözde siber saldırı, dijital propagandadan başka bir şey değildir ve hedefler tesadüfi olamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "suçluların bulunacağı, yargılanacağı ve benzer olayların hoşgörülmeyeceği" belirtildi.

Reuters haber ajansı, İran'la bağlantılı hackerların, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles dahil, Trump'ın çevresindeki yetkililerin e-postalarını "çaldığı ve yayınlamakla tehdit ettiği" iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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