ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
ABD Başkanı Trump, Rusya'dan S-400 satın aldığı halde CAATSA yaptırımları uygulamadıkları Hindistan'a F-35 savaş uçakları satışının önünü açacaklarını söyledi. Hatırlanacağı üzere Rusya'dan aynı sistemleri aldığımız için ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve F-35 savaş uçaklarını vermeyi reddetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." dedi.
YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULDU
Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen ABD'deki ilgili yaptırım yasası olan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmuştu.
ANKARA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKEN KARAR
ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamamıştı. Washington'ın söz konusu adımı, Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti.
MOSKOVA'DAN S-400 ALMIŞLARDI
Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.