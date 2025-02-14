Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Rusya'dan S-400 satın aldığı halde CAATSA yaptırımları uygulamadıkları Hindistan'a F-35 savaş uçakları satışının önünü açacaklarını söyledi. Hatırlanacağı üzere Rusya'dan aynı sistemleri aldığımız için ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve F-35 savaş uçaklarını vermeyi reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." dedi.

YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULDU

Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen ABD'deki ilgili yaptırım yasası olan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmuştu.

ANKARA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKEN KARAR

ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamamıştı. Washington'ın söz konusu adımı, Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti.

MOSKOVA'DAN S-400 ALMIŞLARDI

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
img

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
img

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
500

Yorumlar (38)

Haber YorumlarıVEFA:

Türkiye Avrupa değerlerinden uzaklaşıp, yönünü Orta Doğuya çevirmeseydi F35 leri çoktan almıştık. Türkiyenin bu dönemde nasıl gerilediğini bunda 20-30 yıl sonra çok daha iyi göreceksiniz!

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme299
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınamık kemal:

Reisi kızdırmayın orayı da fetih eder...

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Eyyy abd bir gece ansızın gelebiliriz.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeto:

Ucaklarida rusyadan alin.

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

İşde DOSTUN TRAMP hadi emeklinin maaşlarını hiç verme sende amerikaya kafa tut sizın ancak garibana gucunuz yeter aklınızdadevletın içini boşaltmaya 1950 yılında koreye askergonderen ulkenın halıne ve 1945. 2 dunnnya savaşına giren ulkelere bakın ve 25 sene tek başına iktidarda ve tolu iğneye varana kadarisraile satanada bakin ondan sonra beyin akıl iş yapmak nedır anlarsınız

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

F35 LERİN ALINDIĞINDA NASIL BİR BAŞ BELASI OLACAK UÇAK OLDUĞUNU DEFALARCA YAZDIM BU UÇAKLARI ALMAK İÇİN YA ÇOK CAHİL YADA HAİN OLMAK LAZIM UÇURMAK İÇİN HER UÇUŞ ÖNCESİ AMERİKADAN ŞİFRE ALIP UÇAĞIN UÇUŞ BİLGİSAYARINA GİRMEK ZORUNDASINIZ YOKSA KESİNLİKLE UÇURAMAZSINIZ ADAMLAR BELKİ SİZE HAVA GÜNLÜK GÜNEŞLİKKEN SİZE BU ŞİFREYİ VERİR AMA ORTALIK KARIŞIP PKK YA VEYA YUNANİSTANA YADA KIBRISTA RUMLARA KARŞI KULLANMAK İSTEDİĞİNİZDE SİZE UÇUŞ ŞİFRESİMİ VERECEĞİNİ SANIYORSUNUZ AÇIN AVUCUNUZU YALAYIN

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

HANİ DÜNYA LİDERİ :)

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karaca:

vefaTÜRKİYE avrupaya yönelseydi bu seferde sen avrupya yöneldi derdin. senin işin gücün orçoluk...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

DOSTUM TURUPPPPP

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Hindistan NATO üyesi mi?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.