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ABD, Fransa'daki vatandaşlarına Sarı Yelekliler sonrası güvenlik uyarısı yayımladı

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ABD'nin Paris Büyükelçiliği, 17 Ekim'de şiddet olaylarına dönüşen Sarı Yelekliler eylemleri sonrası Fransa'daki ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada ABD vatandaşlarından gösterilerden uzak durmaları ve sokağa çıkma yasaklarını takip etmeleri istendi.

ABD, şiddet olaylarına sahne olan Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Fransa'daki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede 17 Ekim'deki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü ve bazı şehirlerde Fransa Başbakanlığının talimatıyla sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Fransız basınında valiliklerin yeni yasakları da devreye koyabileceğinin aktarıldığı açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşları için bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmaları, metro ve toplu taşımada yaşanabilecek aksamalara karşı güncel durumu ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri istendi.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki bir turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde, dükkanı zarar gören esnaf ise hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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