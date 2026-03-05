Haberler

İsrail basını, İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağının düştüğünü duyurdu

Güncelleme:
İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, İran'ın batısında düşen ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının mürettebatı paraşütle atlayarak kurtuldu. Sonrasında ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip mürettebatı kurtardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü bildirdi.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
