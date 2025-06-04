ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nin Akreditasyonunu İptal Etti

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nin Akreditasyonunu İptal Etti
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ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nin antisemitizmle yeterince mücadele etmediği ve ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle akreditasyon standartlarını karşılamadığını açıkladı. Üniversite, Yahudi öğrencilere yönelik tacizlere kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

ABD Eğitim Bakanlığı, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Columbia Üniversitesi'nin "antisemitizmle yeterince mücadele etmediği" ve "ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği" gerekçesiyle artık akreditasyon standartlarını karşılamadığını açıkladı.

ABD Eğitim Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, New York'taki Columbia Üniversitesi'nin "federal ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği" gerekçesiyle akreditasyon standartlarını karşılayamadığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, üniversitenin kampüsteki Yahudi öğrencilere yönelik tacizleri hoş gördüğü ve antisemitizmle yeterince mücadele etmediği iddiasını gerekçe gösterdi.

Eğitim Bakanı Linda McMahon da yaptığı açıklamada, "7 Ekim saldırılarının ardından Columbia Üniversitesi yönetiminin Yahudi öğrencilere yönelik tacizlere kasıtlı olarak kayıtsız kaldığını" savundu.

McMahon, "Bu sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Bakanlığın akreditasyonla ilgili bildiriminin ardından üniversitenin belirli bir süre zarfında ilgili yasal düzenlemelere uyma ve akreditasyonunu koruma yönünde adımlar atması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta antisemitizmle mücadele için bir başkanlık kararnamesi imzalamış, Filistin'e destek gösterilerine katılan yabancı üniversite öğrencilerini ve diğer kişileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Columbia'nın Manhattan'daki ana kampüsü, geçen yıl, ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının yol açtığı insani kriz nedeniyle düzenlenen protestoların merkezinde yer almıştı.

Geçen yaz ülke genelinde üniversitelere yayılan gösteriler sonucu dersler iptal edilmiş, bazı üniversite yöneticileri istifa etmiş, protestolara katılan bazı öğrenciler gözaltına alınmış ve okuldan uzaklaştırma almıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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