ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır" - Haberler

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ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan "Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli" Tepkisi: "Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır"

ANKA - Güncel
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ABD Dışişleri Sözcüsü Prıce'tan 'Dw Türkçe ve Voa Türkçe'ye Erişim Engeli' Tepkisi: 'Özgür Basın, Güçlü Bir Demokrasi İçin Şarttır'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Deutsche Welle Türkçe ile Amerika'nın Sesi'nin internet sitelerine, lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verilmesine tepki gösterdi.

Price, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"RTÜK'ün, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da arttırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için şarttır."

ANKA / Güncel

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