ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lübnan'da ateşkes için girişimlerin sürdüğünü söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin sağlanması için sürdürülen çabaları değerlendirdi ve destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn ile Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede Avn, ABD'nin ateşkesin sağlanması ve Lübnan'a her düzeyde verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ateşkese ulaşılması yönündeki girişimlerinin sürdüğünü belirterek, bunun Lübnan'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Rubio ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumlarına destek verdiğini ve bunları takdir ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
