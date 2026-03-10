Haberler

WP: ABD, THAAD sistemi parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırıyor

Güncelleme:
ABD, Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerinin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırdığı iddiasında bulunuldu. Yetkililer, bu hamlenin İran'ın misilleme saldırılarına karşı önlem amaçlı yapıldığını belirtti.

Öte yandan yetkililerden biri, söz konusu hamlenin bölgede acil bir silah yetersizliği nedeniyle değil, " İran'ın misilleme saldırılarını artırması ihtimaline karşı önlem" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) ihtiyaçlarına ve durumun ilerleyişine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerini ülke dışına konuşlandırabileceğini ancak bunun, "Kuzey Kore'yi caydırma stratejisini etkilemeyeceğini" ifade etmişti.

Lee, söz konusu askeri varlıkların olası kaydırılmasının, Kuzey Kore'yi "caydırma stratejilerini" etkilemeyeceğini vurgulamış ancak konuya ilişkin iddialara yönelik bir doğrulama ya da yalanlamada bulunmamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
500

