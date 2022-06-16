ABD'den Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama çağrısı - Haberler

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ABD'den Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama çağrısı

AA - Betül Yürük - Güncel
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ABD'den Rusya'ya, Ukrayna tahılını 'silah' olarak kullanmama çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama, limanları açma ve savaşa son verme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama, limanları açma ve savaşa son verme çağrısında bulundu.

Vilsack, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, iklim değişikliği ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'na başlattığı savaşın küresel gıda güvenliğine yönelik endişeleri artırdığına dikkati çekti.

ABD'nin tahıl üretimini artıracağını, gübre kullanımı ve üretimine 500 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını belirten Vilsack, ülkelerin tahıl stoklarına ilişkin net bir tablo olmamasının da gıda fiyatlarının artmasına neden olduğunu ifade etti.

ABD'nin gıda ve gübreye yönelik yaptırımlar uygulamadığını belirten Vilsack, Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama, limanları açma ve savaşa son verme çağrısı yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle 20 milyon ton tahılın limanlarda bekletildiğini kaydeden Vilsack, bu nedenle Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yaşanacak olası bir kıtlığın bölgede istikrarsızlık yaratabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna tahılının, Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik BM planı konusunda ciddi müzakereler yürütüldüğünü de belirten Vilsack, Türk yetkililerin görüşmeleri ciddiyetle yürüttüğünü ve Rusya'dan da aynı ciddiyeti beklediklerini sözlerine ekledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

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