ABD'den İsrail'e Ateşkes Önerisi

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in desteklediği bir ateşkes önerisini Hamas'a sunduğunu söyledi. Leavitt böylece medyada yer alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes teklifini kabul ettiği iddialarını doğrulamış oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, "İsrail, bu öneriyi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı ve destekledi. Görüşmeler devam ediyor ve Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasını, böylece tüm rehinelerin evlerine dönmesini umuyoruz. Bu, yönetimimizin başından beri önceliği olmuştur. Şu anda devam eden süreçle ilgili daha fazla yorum yapmayacağım" dedi. Leavitt ayrıca Hamas'ın öneriyi kabul edip etmediğine dair bir bilgisinin olmadığını belirtirken, "Eğer Hamas kabul ederse ve ateşkes yürürlüğe girerse, bunu bizzat ben, Başkan (Trump) veya Özel Temsilci Witkoff'tan duyarsınız" diye ekledi.