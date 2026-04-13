ABD ordusu, bugün İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'dan itibaren İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlattığını açıkladı. Ablukanın tarafsız bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

"CENTCOM güçleri, Başkan'ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00'da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
