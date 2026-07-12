Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı
Fatih'te 38B hat numaralı İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönen ambulansla çarpıştı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı