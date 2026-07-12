Haberler

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te 38B hat numaralı İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönen ambulansla çarpıştı. Kazada İETT otobüsünde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

120 dakika boyunca nefesleri tuttuk! İşte yarı finale çıkan son takım
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı