ABD'nin İran Limanlarına Yönelik Deniz Ablukası Saat 17.00 İtibariyle Başladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği sürenin dolmasıyla İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası saat 17.00'de başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın İran kıyı şeridinin tamamını kapsayacağını bildirirken, İran Devrim Muhafızları olası müdahalelere "sert karşılık" uyarısı yaptı.

ABD'nin yerel saatle 10.00 (TSİ 17.00) itibarıyla İran limanlarına giren ve çıkan gemilere yönelik abluka uygulamaya başlayacağı duyuruldu. Trump, bugün erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "söz konusu uygulamanın yürürlüğe gireceğini" açıkladı.

CENTCOM tarafından denizcilere gönderilen ve uluslararası ajanslara yansıyan bilgilere göre, abluka İran kıyı şeridinin tamamını kapsayacak. Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Umman Denizi ve Arap Denizi'nde seyreden tüm bayraklara sahip gemilerin uygulamadan etkilenebileceği belirtildi.

CENTCOM, abluka kapsamındaki bölgeye izinsiz giriş veya çıkış yapan gemilerin durdurulabileceği, yönlendirilebileceği ya da el konulabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, gıda ve tıbbi malzemeler gibi insani yardımların ise denetime tabi olmak şartıyla geçişine izin verileceği ifade edildi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri unsurlara "sert şekilde karşılık verileceği" bildirildi.

Gelişmelerin bölgedeki gerilimi artırması beklenirken, deniz ablukasının küresel ticaret ve enerji sevkiyatı üzerindeki olası etkileri yakından izleniyor.

Kaynak: ANKA