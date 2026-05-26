ABD, İran'a yeni saldırı düzenledi: Ateşkes tehlikede

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı füze fırlatma noktaları ve Hürmüz Boğazı'nda mayın döşemeye çalışan İran botlarını hedef aldı. Saldırılar, Trump yönetimi ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin ardından geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı Amerikan askerlerini korumak amacıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. Hedefler arasında füze fırlatma noktaları ve Hürmüz Boğazı'nda mayın döşemeye çalışan İran botları yer aldı.

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İran arasında hafta sonu yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından geldi. Trump, sosyal medyada İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye teslim etmesi gerektiğini, aksi halde başka yollarla ortadan kaldırılacağını söyledi.

Wall Street Journal'a göre Trump, yalnızca savaşın sona erdirilmesini değil, İsrail ile Orta Doğu ülkeleri arasında kapsamlı bir normalleşme sürecini hedefleyen daha geniş bir diplomatik çerçeve üzerinde çalışıyor. Trump, 'Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak' dedi.

