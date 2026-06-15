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ABD Büyükelçiliği, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den vize için parmak izi istedi

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ABD ziyareti öncesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den, ABD Büyükelçiliği'ne giderek vize için parmak izi vermesi istendi. Ben-Gvir'in ofisi, normal vize prosedürü uygulandığını açıkladı.

ABD ziyaretine hazırlanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine giderek vize için parmak izi vermesinin istendiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Ben-Gvir'in özel bir etkinlik ve diplomatik toplantı için ilerleyen günlerde ABD'yi ziyaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı olduğu belirtilen haberde, buna karşın "alışılmadık" bir prosedür uygulanarak İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan parmak izi vermesinin istendiği paylaşıldı.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada ise ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği kabul edildi.

Açıklamada, "ABD'ye vize başvurusunda bulunan her İsrail vatandaşının parmak izi vermesi zorunludur. Bakan üst düzey bir yetkili değildir ve gezinin büyük bir kısmı özel nitelikte olduğundan diğer vatandaşlar gibi normal vize başvurusunda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Kanal 13'ün haberinde, Ben-Gvir'in Gazze'deki yasa dışı ablukayı kırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından hukuk dışı şekilde uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu ve bu görüntüleri yayınlattığı, bunun dünyada geniş tepkiye yol açtığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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