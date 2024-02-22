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ABD'de uçak tuvaletinde bulunan not pilotlara acil iniş yaptırdı

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ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya gitmekte olan yolcu uçağının tuvaletinde "Uçak patlayacak" notu bulundu. 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi. Polis ekipleri yolcuları tahliye ederek dedektör köpekler ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından yolcu uçağı rotasına devam etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

TUVALETTE "UÇAK PATLAYACAK" NOTU BULUNDU

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

ABD'de uçak tuvaletinde bulunan not pilotlara acil iniş yaptırdı

UÇAKTA SAATLERCE ARAMA YAPILDI

Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur." bilgisi verildi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından yolcu uçağı, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

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