Haberler

ABD'de etkisini sürdüren fırtına ve kasırgalarda ölü sayısı 8'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Oklahoma ve Michigan eyaletlerinde ağır hasarlar meydana geldi.

ABD'nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, ülkenin orta kesimlerindeki eyaletlerde etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve beraberindeki kasırgalar, ağır hasara neden oldu.

Oklahoma eyaletinde 6 ve 7 Mart'ta 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Oklahomalı yetkililer, eyalette kasırga sebebiyle binaların çatılarının uçtuğunu ve ağaçların kökünden söküldüğünü belirterek, eyalet genelinde etkilenen birçok bölge için acil durum ilan edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Michigan eyaletinin Union Lake bölgesinde kasırga sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmış, Michigan'ın Cass County bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Savaş sürerken Kim'den tarihi rest