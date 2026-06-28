ABD'de orman yangınlarında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado ile Utah eyaletleri sınırındaki orman yangınlarına müdahale eden 3 itfaiyeci hayatını kaybetti, 2 itfaiyeci yaralandı.

ABD'nin batısında etkisini artıran sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarının etkisiyle Utah, Arizona ve diğer eyaletlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

ABD Orman Yangınları İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, itfaiyecilerin dün Colorado-Utah sınırındaki Knowles ve Gore bölgelerindeki yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangınlarla mücadele sırasında 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 2 itfaiyecinin de yaralandığı bildirildi.

Utah eyaletinde devam eden orman yangını hızla yayılarak yaklaşık 373 kilometrekarelik alana ulaştı.

Utah Valisi Spencer Cox, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tablonun "karanlık" olduğunu ancak ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Colorado Valisi Jared Polis de eyalette acil durum ilan ederek yangınlarla mücadelede Ulusal Muhafızların görevlendirilmesine onay verdi.

Eyalette devam eden orman yangınında yaklaşık 24 bin hektarlık alan kül olmuş, çok sayıda yerleşim yeri ve kamp bölgesi için tahliye kararı alınmıştı.