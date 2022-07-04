ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı NEW YORK (AA) ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı. NEW YORK (AA) ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı. Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polis olaya müdahale ederken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı. ABD medyasında yer alan haberlere göre ise görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatan kişiler olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor. AA / Betül Yürük - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Illinois Güncel Haberler

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