ABD'de hükümetin göçmen politikaları birçok eyalette öğrenci protestolarına neden oldu

ABD'de hükümetin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla son haftalarda birçok eyalette öğrenciler dersleri boykot ederek gösteriler düzenledi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Minnesota'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisleri tarafından iki kişinin öldürülmesinin ardından, Utah, Maine, Maryland, Washington ve Texas eyaletlerinde hükümetin göçmenlere yönelik tutumu protesto ediliyor.

Utah'ın Salt Lake bölgesindeki 8 okuldan öğrenciler sırt çantaları ve megafonlarla sınıflardan çıkarak, Maine'de de öğrenciler Kennebec Nehri üzerindeki bir köprüde bir araya gelerek protesto düzenledi.

Maryland'de onlarca öğrenci otoyolda trafiği durdurdu, Washington eyaletinin Sunnyside şehrinde ise lise öğrencileri pankartlarla okul otoparkında toplandı.

Texas Valisi Greg Abbott'un geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletin Austin şehri yakınlarındaki Kyle bölgesinde düzenlenen bir protestoya atıfla, "Bu davranışa izin veren okullar ve personel, suç ortakları gibi muamele görmeli." ifadesini kullanmasının ardından eyaletteki eylemler devam etti.

Dallas şehrinde geçen hafta en az 10 okulda yüzlerce öğrencinin katıldığı ders boykotları yapıldı. Protestocular, olası yaptırımların farkında olduklarını ancak federal ajanların uygulamalarına ve Minnesota'da iki kişinin öldürülmesine karşı seslerini yükseltmekte kararlı olduklarını söyledi.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.