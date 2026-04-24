ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencileri fişleyen "Canary Mission"la ilgili detaylar ortaya çıktı

İsrailli "Megamot Shalom" isimli kuruluş çalışanlarının, ABD'deki üniversitelerde Filistin'i destekleyen Yahudilerin de aralarında olduğu akademisyenler ve öğrencileri fişleyen "Canary Mission" adlı internet sitesine içerik sağladığı ve çeşitli İsrailli gruplarla bağlantılarının detayları ortaya çıktı.

Drop Site News haber platformu, İsrailli "Megamot Shalom" adlı kuruluş üzerinden finanse edildiği bilinen "Canary Mission"ın içerik üreticilerine ilişkin yaptığı araştırmayı yayımladı.

Buna göre, daha önce "Megamot Shalom" tarafından yazar sıfatıyla ücret ödenen ve "Canary Mission"a içerik sağladığı ortaya çıkan 1 kişinin ardından, 5 kişinin daha saptandığı belirtildi.

"Megamot Shalom" ile İsrail hükümeti arasında 2016-2024 yıllarındaki ticari kayıtların incelenmesi yoluyla tespit edilen kişilerin, Canary Mission ile bağlantılı kişilerle ilişkileri olan ve İsrail'e yerleşmiş ABD'liler olduğu kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, isimlerinin Elihu David Stone, Yehuda HaKohen, Abigail Bornstein, Aharon Dikel ve Alexander Malbin Duncan olduğu belirtilen kişilerin, en yüksek maaş alan çalışanlar olduğuna işaret edildi.

İçerik yazarlarının İsrailli gruplarla ilişkileri ortaya kondu

"Megamot Shalom" aracılığıyla Canary Mission'a içerik sağlayan kişilerin, Wexner vakfı ve İsrail hükümetiyle bağlantıları olan İsrailli Shurat HaDin ve Aish HaTorah gibi gruplarla ilişkilerinin olduğu kaydedildi.

Megamot Shalom'un kayıtlarında adı geçen ve geçmişte Wexner vakfıyla da bağlantıları olduğu belirtilen Elihu David Stone'un, Boston'dan İsrail'e yerleştiği ve The Times of Israel gibi platformlarda İsrail destekçisi yazılar kaleme aldığı ortaya çıktı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir haham olduğu belirtilen Yehuda HaKohen'in ise kayıtlarda "içerik danışmanı" olarak nitelendirildiği görüldü. New York doğumlu HaKohen'in ayrıca, 2001'de İsrail'e taşındığı ve İsrail ordusuna kaydolduğu belirtildi.

Listede adı geçen ???????Aharon Dikel'in de resmi bir internet sitesi veya sözcüsü olmadığı göze çarpan Megamot'un "sosyal medya yöneticisi" olarak tanımlandığı ortaya çıktı.

İsrail'in ABD'deki fişleme ve yıldırma şebekesi: Canary Mission

"Canary Mission" adlı internet sitesi, kurulduğu 2014'ten bu yana ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek veren öğrenciler ve profesörlerin yanı sıra medya organlarının aralarında olduğu uluslararası kuruluşlar hakkında bilgileri derleyerek bu kişi ve kuruluşları "antisemitist" damgasıyla fişleme kampanyası yürütüyor.

Öğrencileri, profesörleri ve büyük ölçüde İsrail ile aynı fikirde olmayan veya Filistin destekçisi olan herkesi "kara listeye" almaya çalışan ve kişisel bilgilerini izinsiz şekilde internette yayınlayan söz konusu internet sitesinin tanıtım alanında amaçları şu şekilde ifade ediliyor:

"Canary Mission, ABD, İsrail ve Yahudilere karşı nefreti teşvik eden kişi ve grupları belgeliyor. İsrail karşıtı aşırı sağ ve aşırı sol aktivistler dahil olmak üzere Kuzey Amerika siyasi yelpazesindeki nefreti araştırıyoruz. Her birey ve kuruluş dikkatli bir şekilde araştırılmıştır. Üniversite kampüslerinizde ve ötesindeki antisemitist faaliyetler konusunda bizi uyararak nefretin ifşa olmasına yardımcı olabilirsiniz."

İsrailli "Megamot Shalom" adlı kuruluş üzerinden finanse edilen Canary Mission'ın izleri aşırı sağcı hahama uzanıyor

Haaretz gazetesi 2018'de yayımladığı bir haberde, resmi bir internet sitesi veya sözcüsü olmadığı göze çarpan İsrailli "Megamot Shalom" isimli sözde kar amacı gütmeyen kuruluş üzerinden Canary Mission'a para aktarıldığını ortaya çıkarmıştı.

Canary Mission'ı finanse eden Megamot Shalom adlı kuruluşun da Kudüs'te yaşayan Jonathan Bash adlı kişi tarafından yönetildiğine, Bash'in aynı zamanda araştırma ve veri toplama hizmetleri sağlayan Royal Research adlı şirketin de sahibi olduğuna dikkati çekilmişti.

Haberde, ayrıca Kudüs'te yaşayan Bash'in ABD doğumlu, aşırı sağcı haham Ben Packer'le çalıştığı ve Packer'ın da Megamot Shalom'un ortaklarından olduğu bilgisi verilmişti.

ABD'deki Yahudiler için yayın yapan Forward gazetesi de Ekim 2018'de San Francisco Yahudi Topluluğu Federasyonu tarafından kontrol edilen Amerikan Helen Diller Aile Vakfının, Megamot Shalom aracılığıyla Canary Mission'a 100 bin dolar bağışladığını ortaya çıkarmıştı.

Söz konusu bağışın İsrail'de birçoğu aşırı sağcı gruplarla ve Yahudi yerleşimleriyle bağlantılı çeşitli kuruluşlara yılda on milyonlarca doların aktarılmasında aracılık yapan bir kuruluş olan New York merkezli İsrail Merkez Fonu aracılığıyla aktarıldığına dikkati çekilmişti.