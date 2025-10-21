ABD'de Filistin Destekçisi Öğrenci Gözaltına Alındı

NEW ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, kendisiyle ilgili, "Filistin adına konuşanları sindirmek için beni örnek göstermek istiyorlar." dedi.

ABD'de alt mahkemenin Halil'in salıverilmesi yönündeki kararına karşı hükümetin açtığı ve Philadelphia kentindeki federal temyiz mahkemesinde görülen davada, taraflar dinlendi.

Halil'in avukatları, duruşmada, "federal yetkililerce Halil'in tekrar gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesini" engelleyen bölge mahkemesinin kararını onaylamasını talep etti.

Buna karşın hükümet avukatı Drew Ensign, alt mahkeme yargıcının "yetkisini aştığını ve davanın Louisiana eyaletindeki göçmenlik yargıcına bırakılması gerektiğini" savunarak, "Bütün bunlar uygunsuz bir platformda yürütülüyor. Bu yüzden nokta konulmalı." ifadesini kullandı.

Halil, duruşma sonrası açıklamasında, "Niyetleri çok açık. Ülke genelinde Filistin adına konuşanları sindirmek için beni örnek göstermek istiyorlar. İfade özgürlüğü hakkı için federal mahkemelerde hukuki mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

Halil, "Trump yönetimi beni hala tekrar gözaltına almaya ve New Jersey'deki federal mahkemenin davamı incelemesini engellemeye çalışıyor. Bu mahkeme, beni serbest bırakan ve bana karşı eylemlerinin hukuka aykırı olduğuna karar veren mahkemedir." ifadesini kullandı.

Sınır dışı kararı

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, geçen ay açıkladığı kararında, Halil'in iltica başvurusunun yeniden değerlendirildiğini bildirmişti.

Comans, Halil'in daimi ikametgah izni başvurusunda İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı çıkan öğrenci topluluğuyla bağlantılı olduğunu kasıtlı açıklamadığı gerekçesiyle, sınır dışı edilerek Cezayir veya Suriye'ye gönderilmesine hükmetmişti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.