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ABD'de Filistin asıllı 3 öğrenciye ateş eden kişi cinayete teşebbüsten suçlu bulundu

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ABD'nin Vermont eyaletindeki mahkeme, Kasım 2023'te Filistin asıllı 3 üniversite öğrencisini silahla vurmakla yargılanan kişiyi cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Jüri, sanığın akıl hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğu olmadığı savunmasını reddetti.

ABD'de mahkeme, Vermont eyaletinde kaldıkları evin yakınında yürüyen Filistin asıllı 3 öğrenciyi silahla vurmakla yargılanan kişi cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

New York Times gazetesinin haberine göre eyalette bir mahkemede, Kasım 2023'te Filistin asıllı 3 öğrenciyi silahla vuran Jason Eaton'ın aleyhindeki dava görüldü.

Eaton aleyhinde "cinayete teşebbüs" suçlamalarından hazırlanan iddianame okunan mahkemede, psikiyatri uzmanlarının değerlendirmesinin ardından karar verildi.

Karar doğrultusunda 51 yaşındaki Eaton, Filistin asıllı 3 öğrenciye karşı "cinayete teşebbüs etmekten" hüküm giydi.

Duruşmada Eaton'ın avukatı, o dönem müvekkilinin saldırı öncesi işini kaybettiğini, "psikotik bozukluk yaşadığını" ve cezai ehliyetinin bulunmadığını savundu.

Mahkeme jürisi, Eaton'ın akıl hastalığı nedeniyle eylemlerinden cezai olarak sorumlu olmadığı yönündeki savunmayı reddetti.

Duruşmada, saldırıya uğrayan üç öğrenciye salonda kefiyelerini takmalarına izin verildi.

Olay

Filistin asıllı 3 öğrenci, 25 Kasım 2023'te eyaletin Burlington bölgesinde Arapça konuşurken ve geleneksel Filistin atkısı olarak kabul edilen kefiyelerini takmış halde, kaldıkları evin yakınında yürürken vurulmuştu.

Olayda Eaton, elindeki tabancasıyla yaklaşık 3 metre mesafeden öğrencilere ateş etmişti.

Eaton yargı sürecinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail istihbarat servisi Mossad'dan emir aldığını ve "akıl sağlığının yerinde olmadığını" savunmuştu.

Filistin asıllı üniversite öğrencilerinin isimleri Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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