ABD'de düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasının kazananları THY ile Türkiye'ye gidecek

ABD'de World Affairs Councils of America (WACA) tarafından düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasını kazanan Amerikalı öğrenciler, Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul'u ziyaret edecek.

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen ve ABD'de lise öğrencileri arasında küresel meselelere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasını kazanan öğrenciler, başkent Washington'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

WACA tarafından düzenlenen "Academic World Quest" bilgi yarışmasını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD'nin Indiana eyaletinden Carmel Lisesi öğrencileri kazandı.

Onlarca lise arasından sıyrılarak birinci olan okulun ödül kazanan dört öğrencisi ile öğretmenlerine THY Washington Müdürü İsmail Öztürk tarafından İstanbul'a gidiş-dönüş bileti hediye edildi.

Toplam 34 lise takımının katıldığı yarışma büyük çekişmeye sahne olurken, 10 turun sonunda ABD'nin Indiana eyaletinden Carmel Lisesi birinciliği elde etti.