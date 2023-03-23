ABD'de Başka Batan Banka Olur mu?

ABD'de 'Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in art arta batması ülkede başka bankaların da batışını tetikleyecek mi' sorusu gündemde.

ABD'de 'Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in art arta batması ülkede başka bankaların da batışını tetikleyecek mi' sorusu gündemde. VOA Türkçe'ye konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Manhattan College Ekonomi Bölümü Başkanı Kudret Topyan iki bankanın neden battıklarının ayrıntılarını anlattı