Anket: ABD'lilerin çoğu Başkan Donald Trump'ın performansından memnun değil

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin anketine göre, ABD'lilerin yüzde 62'si Donald Trump'ın Başkanlık performansından memnun değil. Katılımcıların yüzde 63'ü Trump'ın İran politikalarını onaylamıyor.

ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 62'si, Başkan Donald Trump'ın performansından memnun olmadığını belirtti.

Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında, 20-25 Mart tarihlerinde 1000 yetişkine Trump'ın performansı ve İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Ankette, ABD'lilerin yüzde 33'ünün Trump'ın Başkanlık performansını "onayladığı", yüzde 62'sinin ise Trump'ın Başkanlık performansından "memnun olmadığı" ortaya konuldu.

Katılımcıların sadece yüzde 29'unun Trump'ın İran'a yönelik saldırılarına "destek verdiği" kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 63'ünün ise Trump'ın İran'la ilgili tutumunu "onaylamadığı" belirlendi.

Ankette, katılımcıların yüzde 24'ü Trump'ın enflasyon konusunda "iyi bir iş çıkardığını" ifade ederken, yüzde 71'i ise Başkan'ın bu alandaki performansını "pek iyi değil" veya "hiç iyi değil" diye nitelendirdi.

Katılımcıların yüzde 33'ünün kendisini "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosu ile "kısmen" ya da "güçlü şekilde" ilişkilendirdiği aktarılan ankette, bu oranın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 77, Demokratlar arasında ise yüzde 4 olduğu tespit edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı çok konuşulacak sosyal medya hamlesi
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı

Bu küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi

Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi