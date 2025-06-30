ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti

Abd Dışişleri Bakanlığı, daha önceki konserinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etti.

ABD, İNGİLİZ RAP GRUBUNUN VİZELERİNİ İPTAL ETTİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Bob Vylan hakkında X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Grubun "Glastonbury Festivali"nde sahne aldıkları esnada "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmasını eleştiren Landau, "Şiddeti ve nefreti körükleyen yabancılar ülkemizde hoş karşılanmaz." ifadesini kullandı. Landau, "nefret dolu söylemleri" dolayısıyla Bob Vylan grubu üyelerinin vizelerinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Bob Vylan grubunun, ABD turu kapsamında aralarında başkent Washington'ın da bulunduğu yaklaşık 20 şehirde sahne alması planlanıyordu.

FESTİVALDE "İSRAİL ORDUSUNA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILMIŞTI

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de buna eşlik etmişti. Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayımlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayımlamamıştı. İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.