ABD Başkanı Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın bugün İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

ABD'li Sözcü, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin son durumu değerlendirdi.

Leavitt, bugün Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplayarak İran'la ilgili güncel durumu ele aldığını ancak toplantıda konuşulanlar ve görüşmeden çıkacak olası sonuçlar konusunda Trump'tan önce bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın "Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım." şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili, "Vurgulamak istediğim nokta, Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık bir şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim." dedi.

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu ve Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Leavitt, bu husustaki güncel açıklamayı bizzat Trump'ın yapabileceğini dile getirdi.

Leavitt ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların ABD ordusu tarafından temizlenmeye başlanması konusundaki soruyu da Pentagon'a yönlendirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump'ın, bu görüşme öncesinde İran'la ilgili açıklama yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
