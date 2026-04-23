ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na Mayın Döşeyen Teknelere Saldırı Emri Verdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Donanması'na Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her tekneyi vurup batırma talimatı verdiğini" açıkladı.

Doanld Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"ABD Donanması'na, küçük tekneler de dahil olmak üzere (onların donanmaya ait gemilerinin tamamı, 159'u da denizin dibinde!) Hürmüz Boğazı sularına mayın yerleştiren her tekneyi vurup batırmaları talimatını verdim. Hiçbir tereddüt olmayacak. Ayrıca mayın 'temizleme' gemilerimiz, şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç kat artırılmış düzeyde sürdürülmesini emrediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
