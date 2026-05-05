ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeyi planlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Çin ziyareti kapsamında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı belirtildi.

Yonhap'a konuşan ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın beklenen Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Pyongyang yönetimiyle diplomatik ilişkileri yeniden canlandırabileceğine yönelik iddialar sorulan yetkili, Trump'ın söz konusu ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim ile şimdilik görüşme planlamadığını kaydetti.

Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilen Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs tarihlerine ertelenmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
