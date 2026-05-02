ABD Başkanı Trump, Ateşkes Sağlandığı İçin İran'a Yönelik Operasyonla İlgili Kongre'den Onay Almasına Gerek Olmadığını Savundu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, devam eden ateşkesin "savaşın fiilen durduğu" anlamına geldiği gerekçesiyle İran'a yönelik askeri operasyonla ilgili Kongre'den onay alma zorunluluğunun bulunmadığını savundu. ABD yasalarına göre başkan, başlattığı bir askeri operasyon için 60 gün içinde Kongre'den onay almak zorunda. Aksi halde operasyonların durdurulması gerekiyor.

Trump, ABD Kongresine gönderdiği mektupta, ateşkes nedeniyle 7 Nisan'dan bu yana ABD ile İran arasında çatışma yaşanmadını belirterek, bunun İran'a yönelik operasyon için Kongre'den onay alınmasına ilişkin 60 günlük zorunlu süreyi durdurduğunu savundu.

Başkan Trump, İran ile devam eden ateşkes sırasında "ABD'nin düşmanca faaliyetlerinin sona erdiğini" ileri sürdü. Trump, Kongre'ye yaptığı bildirimden sonraki 60'ıncı günde gönderdiği mektupta, mevcut ateşkesin bu yükümlülüğe ilişkin "süreyi durdurduğunu" ve bu nedenle Savaş Yetkileri Yasası'na uymak zorunda olmadığını ifade etti.

ABD ile İran henüz uzun vadeli bir barış anlaşmasına ulaşmış değil. İran devlet ajansı IRNA Tahran'ın Pakistan aracılığıyla Washington'a yeni bir müzakere teklifi sunduğunu bildirdi. Ancak ABD'ye ulaşıp ulaşmadığı netlik kazanmayan teklifin detaylarını da açıklamadı.

ABD Kongresi'nde ise savaşa ilişkin oylama tartışmalar sürüyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, başkanın silahlı kuvvetleri çatışmada kullanmasından sonraki 60 gün içinde Kongre onayı almasını ya da askerleri geri çekmesini zorunlu kılıyor.

ABD basınına konuşan uzmanlar Trump'ın ateşkes nedeniyle onay süresinin durduğuna ilişkin yorumunu tartışmalı buluyor. Ateşkes hukuken yürürlükte olsa bile çatışmalar tamamen sona ermedikçe sürenin durdurulamayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

