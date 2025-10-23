Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'de Barış Anlaşmasını Görüştü

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşerek Gazze anlaşması ve barış süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her iki lider de bölgedeki barışın sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü.

İkili, görüşmenin ardından basına, Gazze anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vance, "Barış hakkında konuşmak için buradayız. Barış anlaşmasının devam etmesini, ikinci aşamaya, üçüncü aşamaya başarıyla geçmeyi nasıl sağlayacağımızı konuşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Bölgede barışın sağlanmasının ABD'nin çıkarına olacağını söyleyen Vance, bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Herzog'un konuşmasında, eski Filistin lideri Yaser Arafat ile Oslo Anlaşması'nı imzaladığı için 1995'te aşırı sağcı fanatik bir Yahudi tarafından silahla öldürülen İzak Rabin'e referans vermesi dikkati çekti.

Rabin'in barışa ulaşmak isterken suikasta uğradığını dile getiren Herzog, "Barışın getirdiği ızdıraplar, savaşın getirdiği ızdıraplardan çok daha iyidir." ifadelerini aktardı.

Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'a gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, daha sonra İsrailli esirlerin yakınları ve esirlerle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Vance, temaslarını sürdürecek

Birkaç günlük ziyaretinin sonuna yaklaşan Vance'in Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geleceği belirtildi.

Vance'in ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
