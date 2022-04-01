ABB'den "TRT önü köprülü kavşak çalışması"na ilişkin duyuru - Haberler

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ABB'den "TRT önü köprülü kavşak çalışması"na ilişkin duyuru

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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ABB'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), TRT önü köprülü kavşak çalışmaları kapsamında bugün saat 22.00'den itibaren Turan Güneş Bulvarı'nda trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), TRT önü köprülü kavşak çalışmaları kapsamında bugün saat 22.00'den itibaren Turan Güneş Bulvarı'nda trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "TRT önü köprülü kavşak çalışmaları kapsamında, bugün saat 22.00'den itibaren Turan Güneş Bulvarı'nda trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Altyapıda öngörülemeyen büyük hatların deplase işlerini tamamlamak için çalışmalarımız 24 saat esaslı olarak devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güneş, Güncel, Haberler

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