ABB'den Keçiören'deki su kesintisine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesindeki arıza nedeniyle ilçe genelinde plansız su kesintisi yaşandığını ve çalışmaların gece saatlerinde tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ayvalı Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan 1000'lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Keçiören genelinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte olup, çalışmaların bu gece tamamlanması öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.