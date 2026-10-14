Haberler

ABB Başkanı Yavaş, TESK Başkanı Yiğiner'i ziyaret ederek esnafa destek mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Yavaş görüşmede esnaf ve sanatkarlara yönelik destek çalışmalarına değindi, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yiğiner, 30 Eylül'deki genel kurulda 563 oyla başkan seçilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede Yavaş, esnaf ve sanatkarlara yönelik destek çalışmalarına değindi.

Esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yavaş, Yiğiner ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

Yiğiner, TESK'in 30 Eylül'de gerçekleştirilen 22'nci Olağan Genel Kurulu'nda 563 oyla konfederasyon başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

Başını örttü, kamera karşısına geçti! Azerbaycanlı sanatçıdan çağrı
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Tamam mı devam mı? Altının kaderi saatler sonra belli oluyor

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu