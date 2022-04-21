Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu'nun Taşkesti beldesi arasında bulunan kara yolu, heyelan riski dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu'nun Taşkesti beldesi arasında bulunan kara yolu, heyelan riski dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Tabiat parkı ve çevresindeki karın erimesi ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle bölgede heyelan riski oluştu.

Mudurnu İlçe Trafik Komisyonu da hem can ve mal güvenliğini sağlamak hem de olası kazaların önüne geçmek için toprak kayması olan bölgelerin ulaşıma kapatılması kararı aldı.

Bu kapsamda Abant Tabiat Parkı ile Taşkesti arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yolun Abant ve belde girişine, "Heyelan riski nedeniyle İğneciler Köprüsü ile Abant arası araç trafiğine kapatılmıştır" yazılı tabelalar konuldu.

AA / İlhami Çetin - Güncel

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