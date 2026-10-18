Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu, ziyaretçiler göl çevresinde yürüdü

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu, ziyaretçiler göl çevresinde yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'ya 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda dün gün boyu etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı, bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonu için gelen ziyaretçiler kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, dün gün boyu etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için milli parka gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.
Kaynak: AA