AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in "Madleen" gemisini alıkoymasıyla ilgili açıklama Açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'in 'Madleen' gemisini alıkoymasıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkoyulmasıyla ilgili "uluslararası hukukun uluslararası sularda da geçerli olması" gerektiği yorumunda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkoyulmasıyla ilgili "uluslararası hukukun uluslararası sularda da geçerli olması" gerektiği yorumunda bulundu.

Kallas, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile AB-Hindistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde, biri Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Rima Hassan olmak üzere 9 AB vatandaşının da bulunduğu "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Kallas, AB vatandaşlarının korunmasının "AB ülkelerinin sorumluluğunda" olduğunu söyledi.

Geminin uluslararası sularda alıkoyulmasının hukuk dışı olduğunun ve eylemin birçok ülke tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Kallas, "Uluslararası hukuka, uluslararası sularda da uyulmalı. Ancak biz bugün (Jaishankar ile) uluslararası deniz hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini konuştuk." dedi.

"Hindistan-'teröristan' olarak düşünmelisiniz"

AA muhabirinin "Hindistan ile Pakistan arasındaki sorunların askeri güce başvurmadan barışçıl şekilde çözümü için AB'nin taraflar nezdinde girişimleri olacak mı?" sorusunu ise Jaishankar yanıtladı.

Jaishankar, "Bu iki devlet arasındaki bir çatışma değil. Bu terör tehdidine ve eylemlerine bir yanıttır. Bunu Hindistan-Pakistan değil, Hindistan-'teröristan' olarak düşünmelisiniz." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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