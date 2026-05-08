STK ve sendikalardan AB'ye İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alma çağrısı

60'tan fazla sivil toplum kuruluşu ve sendika, Avrupa Birliği'nden İsrail'e yönelik somut yaptırımlar uygulanmasını ve Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti. Açık mektupta, İsrail'in insan hakları ihlalleri ve yerleşim faaliyetleri eleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasında yürürlükte bulunan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep eden 60'tan fazla sivil toplum kuruluşu (STK) ve sendika, AB kurumlarına İsrail'e yönelik somut yaptırımlar uygulanması çağrısı yaptı.

Katolik kalkınma ve işbirliği ajansları ağı CIDSE öncülüğünde hazırlanan ve uluslararası yardım kuruluşları, insan hakları örgütleri ile işçi sendikalarının imzasını taşıyan açık mektupta, AB'nin İsrail ile yürürlükte bulunan Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması, yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle yapılan ticareti durdurması ve İsrail'e yönelik silah transferlerini sonlandırması istendi.

Mektupta, İsrail'in, insan hakları ile demokratik ilkelere saygıyı ortaklığın temel unsurları arasında gösteren anlaşmanın 2. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtildi.

Gazze'de devam eden insani kriz, işgal altındaki Batı Şeria'da hız kazanan yerleşim faaliyetleri, zorla yerinden edilmeler ve sivillere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekilen mektupta, son dönemde bölgedeki gelişmelerin söz konusu ihlalleri daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

"Diplomatik açıklamalar yeterli olmadı"

İmzacı kuruluşlar, AB'nin bugüne kadar yaptığı diplomatik açıklamaların sahada somut sonuç doğurmadığını belirterek, Birliğin uluslararası hukuk ve kendi mevzuatı çerçevesindeki yükümlülükleri doğrultusunda daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Açık mektupta ayrıca, bazı AB üyesi ülkelerde yasa dışı yerleşimlerden yapılan ithalatın yasaklanmasına yönelik girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, benzer uygulamaların Birlik genelinde hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

CIDSE tarafından 16 Nisan'da imzaya açılan açık mektuba 60'tan fazla sivil toplum kuruluşu ve sendika destek verdi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
